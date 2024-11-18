Отмечается, что заявки на поставку газа в Австрию из Словакии были стабильны.

Российский монополист "Газпром" поставил 18 ноября через Украину 42,4 млн куб. м газа. Перед этим компания прекратила поставки газа австрийской OMV, но общий объем поставок не изменился.

Издание Reuters пишет, что австрийская компания OMV до прекращения поставок получала от "Газпрома" около 17 млн куб. м в день.

По данным LSEG, базовый месячный контракт на голландском хабе TTF подорожал на 0,28 евро и составил 46 евро за мегаватт-час.

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Заявки на поставку газа в Словакию из Украины в понедельник мало изменились по сравнению с предыдущими днями, как заявки на поставку газа из Словакии. Заявки на поставку газа в Австрию из Словакии были стабильны по сравнению с выходными, или примерно на 17% ниже среднего уровня ноября до того, как Россия прекратила поставки газа австрийской OMV. Объемы поставок в Чехию из Словакии также примерно соответствовали уровням предыдущих дней.

Поставки российского газа в Европу – последние новости

Австрийская энергетическая компания OMV AG в пятницу заявила, что ПАО "Газпром" уведомило о том, что 16 ноября приостановит поставки газа в эту центральноевропейскую страну. OMV пообещала взыскать с российской компании арбитражное вознаграждение в размере 230 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее Украина заявила, что не будет продлевать сделку с Россией по транзиту газа, когда пятилетнее соглашение истечет в конце года.

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