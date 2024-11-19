Сообщалось, что Москва полностью прекратит поставки газа в Австрию, нарушая предыдущее соглашение.

В российском "Газпроме" заявили, что несмотря на свои обещания отправили во вторник 42,4 млн кубометров газа в Европу через украинскую территорию. Об этом сообщает Reuters.

Заявки на поставку газа из Словакии в Австрию сегодня увеличились на 6%, если сравнивать с показателями прошлого дня. Впрочем, они все еще остаются на 12% ниже уровня, который фиксировали до остановки поставок газа для австрийской OMV.

Кто именно покупает газ, который ранее предназначался для этой компании, не сообщается. В то же время, известно, что заявки на поставку газа из Украины в Словакию остались практически без изменений.

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Конфликт между "Газпромом" и австрийцами

Напомним, на прошлой неделе в "Газпроме" решили полностью остановить поставки газа в Австрию.

Этому предшествовала ситуация, когда в российской компании отказались платить штраф за нарушение своих контрактных обязательств. Речь о срыве поставок немецкой "дочке" австрийской компании в 2022 году.

Как сообщала тогда OMV, поставки газа должны прекратить с 16 ноября.

Конфликт между "Газпромом" и OMV привел к стремительному скачку цен на газ в Европе. Так, европейский эталон TTF (Title Transfer Facility) вырос до самого высокого уровня с конца ноября 2023-го.

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