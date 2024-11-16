По словам президента Еврокомиссии, несмотря на действия Путина, газовые хранилища по всему ЕС заполнены.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что российский диктатор Владимир Путин пытается шантажировать Австрию и Европу путем сокращения поставок газа, однако Европейский Союз готов к таким действиям.

По ее словам, несмотря на такие вызовы, Европа готова к зиме.

"Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены. Как уже говорил австрийский канцлер Карл Нехаммер, вчера Европа объединилась в поддержке Австрии", - написала она на своей странице в соцсети X.

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Остановка Россией поставок газа в Австрию - что известно

Как писал УНИАН, "Газпром" полностью остановил поставки своего газа в Австрию после того, как отказался выплачивать штраф за нарушение своих контрактных обязанностей. Таким образом поставки газа остановили уже 16 ноября.

Отмечается, что досрочная остановка поставок газа заставила участников европейского газового рынка нервничать, поэтому цены на торгах поднялись до самых высоких уровней в течение последнего года.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что Россия, несмотря на разрыв контракта с Австрией, продолжает поставки газа в Европу. Известно, что австрийская энергетическая компания OMV AG отметила, что поставки "Газпрома" были сокращены до нуля, однако российский газ поставляется в страны Европы через Украину, как и раньше.

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