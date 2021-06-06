4 июня Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявляет, что путепровод «Северный поток-2» будет достроен до конца года.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», сообщает «Вести.ру».

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», – сообщил Новак.

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Строительство "Северного потока-2": что известно

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром». Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Президент Владимир Зеленский убежден, что после запуска «Северного потока-2» Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

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Автор: Светлана Закелова