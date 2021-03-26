В компании отметили, что 56 предприятий теплоэнергетики не выплатили "Нафтогазу" 820 млн грн за газ на апрель.

Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины».

Читайте также«Нафтогаз» озвучил апрельский тариф на газ для населения: сколько придется платить

Отмечается, что по состоянию на 25 марта 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одно из требований для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО). Для поставки газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн грн.

«Нафтогаз» заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа, предусмотренные Постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года №867.

«Нафтогаз» призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты к надлежащему уровню.

«Обеспечение теплом украинцев в отопительный сезон – важная задача. Поэтому группа «Нафтогаз» максимально идет навстречу всем заинтересованным сторонам и ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к их обязательствам», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Перед началом отопительного сезона «Нафтогаз Украины» заявлял, что из-за критических долгов предприятий теплоэнергетики старт отопительного сезона находится под угрозой во многих населенных пунктах страны.

По состоянию на начало октября 2020 года долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 43,5 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина