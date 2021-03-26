Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины».
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Отмечается, что по состоянию на 25 марта 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одно из требований для получения газа в рамках спецобязательств (ПСО). Для поставки газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн грн.
«Нафтогаз» заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ», - сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, чтобы обезопасить своих клиентов и успешно отработать весь отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа, предусмотренные Постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года №867.
«Нафтогаз» призывает теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты к надлежащему уровню.
«Обеспечение теплом украинцев в отопительный сезон – важная задача. Поэтому группа «Нафтогаз» максимально идет навстречу всем заинтересованным сторонам и ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к их обязательствам», - сказано в сообщении.
Что этому предшествовало
Перед началом отопительного сезона «Нафтогаз Украины» заявлял, что из-за критических долгов предприятий теплоэнергетики старт отопительного сезона находится под угрозой во многих населенных пунктах страны.
По состоянию на начало октября 2020 года долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 43,5 млрд грн.
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