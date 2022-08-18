Налоги с горючего являются очень существенными источниками получения доходов государством. Поскольку на шестом месяце кровавой войны россиян против Украины бюджет нашего государства очевидно находится в затруднительном положении, вопрос возвращения ряда отмененных сборов неизбежен.

Стоит напомнить, что в марте топливный бизнес получил существенную поддержку: парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательства по НДС до 7 процентов с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые трудные шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

В отличие от того, как это было до войны, налог предлагается сделать унифицированным для всех видов топлива - в размере ста евро за тысячу литров

До войны акцизная ставка на бензин составила 213 евро за тысячу литров, дизтопливо – 140 евро за тысячу литров, сжиженный газ – 52 евро. И это создавало существенную разницу в конечных ценах.

Недавно народные депутаты выступили с инициативой вернуть акциз на топливо. В отличие от того, как это было до войны, налог предлагается сделать унифицированным для всех видов топлива - в размере ста евро за тысячу литров.

По нынешним ценам на АЗС в Украине это составляет восемь процентов стоимости бензина и дизельного топлива и где-то двенадцать процентов автогаза.

Логично предположить, что в случае повышения налогов возрастет и конечная цена топлива для отечественных потребителей. Но сейчас мировой рынок нефти, в отличие от газа, показывает хорошую динамику к снижению. Например, нефть марки Brent упала до 92 долларов за баррель с уровня выше 120 в начале лета, что повлекло за собой падение стоимости нефтепродуктов в закупке.

Если новый акциз все же будет введен в ближайшее время, то он будет нивелирован за счет небольшого снижения стоимости бензина и дизеля. Но если на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке власть не вернет акциз, то наши автомобилисты почувствуют даже снижение стоимости дизеля и бензина на 3-4 гривны. При этом, автогаз, скорей всего, еще немного подрастет в цене.

За время разрушительной войны снижение стоимости сжиженного газа и его большая доступность, в отличие от бензина и дизеля, подтолкнула украинцев увеличить его потребление.

Для сравнения, в среднем дизельное топливо на украинских АЗС сейчас стоит 53 гривны, бензин 51 гривну, а автогаз 27 гривен.

Сообразительные граждане очень быстро заметили тенденции более дешевого автогаза, поэтому переоборудовали под газ свои авто и потребление значительно возросло.

Трудно представить себе, чтобы в такой шоковой ситуации резкого роста стоимости и тотального дефицита топлива, который был в Украине весной, делал бы, например, немец или француз на своем дизельном авто. Возможно, просто остановился бы в ожидании лучших времен.

Украинцам такой вариант не подходит, потому что нужно работать и помогать стране бороться с врагом.

Эксперты подсчитали, что благодаря возврату унифицированного акциза бюджет может рассчитывать на дополнительные два-три миллиарда гривен в месяц

Сейчас наша страна занимает первое место в мире по доле потребления газа на транспорте – треть от общего объема. Это свидетельствует о том, что акциз на автогаз не может быть меньше, чем у других видов топлива, как это было раньше.

Эксперты подсчитали, что благодаря возврату унифицированного акциза бюджет может рассчитывать на дополнительные два-три миллиарда гривен в месяц. Для государственного бюджета, который из-за войны и падения экономики переживает тяжелые времена, это очень приличное дополнение.

Еще один показатель того, что возвращать часть налогов на топливо уже время, - это количество ввезенных из-за границы в Украину авто за время действия периода их льготной растаможки. За несколько месяцев в Украину ввезли более 236 тысяч автомобилей, что значительно превышает годовые показатели. Среди них были и особо ценные модели стоимостью несколько миллионов гривен.

Поэтому, если украинцы находят деньги на покупку авто, то стоит быть готовым платить и налоги на горючее, которые, в том числе, идут на ремонт разрушенной русскими варварами дорожной инфраструктуры.

Что касается повышения налога на добавленную стоимость на автомобильное топливо, то пока речь об этом не идет. Власть, кажется, понимает, что это приведет к дополнительному значительному росту его стоимости, а ни бизнес, ни потребители не выдержат такой нагрузки.

Некоторые владельцы сетей АЗС в неофициальных разговорах рассказывают, что никогда не платили столько налога на добавленную стоимость, как во времена войны. Потому что сниженный с двадцати до семи процентов налог значительно легче заплатить. В таком случае не имеет смысла выдумывать схемы и уклоняться от уплаты. В этом как раз и заинтересовано государство.

Украинские автомобилисты должны быть готовы к любым сценариям, в том числе, к повышению стоимости топлива.

Представители власти очень осторожны в своих заявлениях о возможном росте цен на важные для украинцев товары или услуги, но существуют объективные факторы. Зимой в Европе начнет действовать эмбарго на кровавую российскую нефть, а именно там наша страна закупает все топливо. В связи с этим, европейцев готовят к возможному росту цен на энергоносители. Украинцы должны это понимать и готовиться.

Нужно ограничить пользование собственными авто и, по возможности, пересаживаться на коммунальный транспорт. Также стоит обратить внимание на растущую популярность электрических авто и самокатов, которых на наших улицах становится все больше.

Ездить на собственном автомобиле этой зимой будет недешевым удовольствием, за которое нужно будет платить больше чем обычно. Это справедливо, потому что за комфорт нужно платить.

Анна Бредихина