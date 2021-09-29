Ощутить нехватку газа Украина может в январе-феврале, когда потребление газа наибольшее.

Украине в преддверии отопительного сезона стоит готовиться к проблемам, связанным с нехваткой газа.

Такой прогноз озвучил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, сообщает "Главред".

Читайте такжеУкраинцы могут встретить зиму с холодными батареями - прогнозПо мнению эксперта, для нормального прохождения отопительного сезона Украине не хватит 4 миллиардов кубометров газа.

По мнению Землянского, на ситуацию также повлиял контракт о поставках газа в обход Украины, который Венгрия подписала с российским "Газпромом".

Как отмечает эксперт, между Украиной и Венгрией до недавнего времени существовала точка, через которую осуществлялся виртуальный реверс в объемах порядка половины импортного газа, который якобы заходил на территорию Украины.

"Речь идет о наличии физического ресурса на рынке. Вся эта реверсно-виртуальная история по сути была заточена под российский транзит - на физическом наличии газа в украинской трубе. Теперь ввиду контракта Венгрии его физически становится меньше, соответственно, уже не получится реализовать виртуальный реверс и недостающие объемы придется закупать физически. А купить газ ввиду ситуации на европейском рынке особо негде", - отметил Землянский.

Как прогнозирует эксперт, ощутить эту нехватку газа Украина может в январе-феврале, когда потребление газа наибольшее.

Единственным реальным вариантом получения недостающих объемов газа, по словам Землянского, могла бы стать Россия.

Однако, как заявила советник председателя НАК "Нафтогаз" Светлана Залищук, российский газ слишком дорогой для нашей страны с экономической, геополитической и безопасностной точек зрения.

Но, по мнению Землянского географически у Украины альтернативных вариантов все же нет, а потому придется вновь прибегнуть к акции "Прикрути" времен экс-руководителя Нафтогаза Коболева.

"Чтобы мы не придумали, мы будем упираться в Россию, как в случае, например, с Туркменистаном. Поставки из Польши для нас очень дорогие - покупать американский сжиженный газ по 1000 долларов никакие бюджеты украинских потребителей не выдержат. Поэтому единственный вариант - ограничение потребления, как это сейчас происходит в Китае", - заключил Землянский.

Контракт Венгрии с Россией:

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание Венгрией контракта с российским газовым монополистом "Газпром"состоялось с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России.

Автор: Елена Коваленко