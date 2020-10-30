Процесс уже находится на стадии предпроектной подготовки

Руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в интервью интернет-изданию «Главком» подчеркнул: препятствий для реализации проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции сейчас нет. Ведь все предыдущие годы не хватало только политической воли – теперь такая политическая воля высшего руководства государства есть.

Указом Президента «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 Кабинету министров Украины было поручено в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС.

Читайте такжеГлава "Энергоатома": компания должна начать и завершить процесс корпоратизации

По словам врио президента Энергоатома, процесс уже находится на стадии предпроектной подготовки. «Я утвердил График работ по достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС с четкими дедлайнами для всех этапов: от разработки проекту и прохождения экспертизы до завершения строительства, – рассказал Петр Котин. – Дата же начала проектирования напрямую зависит от того, насколько быстро Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект».

15 октября специалисты обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Атомпроектинжиниринг», Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Энергопроект» (КИЭП) и чешской компании Skoda JS провели рабочее совещание по подготовке к строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС. Отныне, обещают в Энергоатоме, онлайн-совещания между украинскими и чешскими специалистами будут проходить еженедельно, причем чешская сторона уже привезла на рассмотрение украинским атомщикам свои методики и предложения.

Петр Котин напомнил, что Skoda JS – европейская компания с большим опытом сотрудничества не только с Энергоатомом, но и с европейскими операторами атомных станций, такими, как французская EDF (Électricité de France).

«Чешская компания всегда была нашим надежным партнером и сейчас в проекте строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС выступает поставщиком реакторных установок для энергоблоков типа ВВЭР-1000. И теперь имеем политическую волю высшего руководства государства Украина и одновременно готовность чешской стороны к плодотворному, быстрому и эффективному сотрудничеству», – сообщил врио президента Энергоатома.

Он добавил, что сейчас специалисты Компании вместе с чешскими коллегами готовят сопроводительные документы осмотра оборудования на строительной площадке (который будет проводиться по методике чешской стороны), материалы с меморандумом о сотрудничестве Энергоатома со Skoda JS и межправительственного соглашения, которое позволит Компании получить кредит на строительство Х-3 и Х-4 от Чешского экспортного банка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН