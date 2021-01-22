Задолженность "Энергоатома" перед Северодонецким НПО "Импульс" привела к острому дефициту оборотных средств на предприятии и к сокращению персонала, ответственного за проекты по атомной энергетике.

Десятки украинских предприятий, которые много лет работают в области производства оборудования, изготовление комплектующих и создания систем управления для отечественных атомных электростанций, обратились к Премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля и и. о. министра энергетики Юрия Витренко с письмами о критической ситуации, сложившейся в атомной энергетике.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Читайте такжеКабмин забрал в управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и три ТЭЦПравительство просят содействовать выполнению рекомендации НКРЕКП от 16 января 2021 года, согласно которой ГП «Гарантированный покупатель» по меньшей мере 50% средств, которые он получает от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, направить на погашение задолженности перед ГП «НАЭК «Энергоатом».

Сейчас речь идет о сумме не менее 5,1 млрд грн (из общего долга в 24 млрд грн), благодаря чему Энергоатом сможет частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации. Поэтому они смогут своевременно выплатить заработную плату своим работникам, уплатить налоги и не останавливать производственную деятельность.

Подписантами писем стали:

АО "Турбоатом" - флагман отечественной атомной индустрии, чьи 12 турбин в настоящее время успешно эксплуатируются на 10 работающих энергоблоках украинских АЭС;

Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект";

Кропивницкое Научно-производственное предприятие "Радий", ответственное за реконструкцию и модернизацию систем по безопасности АЭС;

научно-производственная фирма «Информация и технологии», которая разрабатывает и поставляет на АЭС Украины автоматизированные системы управления и мониторинга;

совместное украинско-латвийское предприятие "Химимпекс";

ЧАО "Северодонецкое Научно-производственное объединение "Импульс", которое в течение последних 20 лет производит системы контроля и управления для АЭС;

ровенское предприятие «Высоковольтный союз» и другие.

Руководители всех предприятий отмечают: в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация.

Генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин в письме к премьер-министру отмечает, что предприятие вынуждено приостанавливать крайне важные для развития атомной отрасли проекты. Ведь Турбоатом не только обеспечивает инженерно-техническое сопровождение надежной работы турбин на действующих энергоблоках АЭС и участвует в программах по продлению сроков эксплуатации энергоблоков, но и совместно с "Энергоатомом" осуществляет программу модернизации турбинного оборудования, а также готовится своевременно поставлять турбины и оборудования машинного зала для энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, достройку которых уже начато.

«Все эти важные и крайне необходимые работы существенно сдерживаются из-за наличия долга ГП «НАЭК «Энергоатом» перед АО «Турбоатом» – за значительной задолженности перед "Энергоатомом" за поставленную электроэнергию», – сказано в письме за подписью Виктора Субботина.

По состоянию на 21 января 2021 года "Энергоатом" задолжал Турбоатому 745,9 млн грн по условиям действующих договоров, а также 898,6 млн грн за уже отгруженную продукцию.

НДПИ "Энергопроект" в своем письме к премьер-министру подчеркивает, что нарушения сроков оплаты за выполненные для украинских атомных станций работы негативно влияют на финансовое состояние института. «Это – причина несвоевременной выплаты заработной платы работникам, несвоевременной уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты и других платежей, необходимых для обеспечения деятельности института и надлежащего исполнения договорных обязательств, как-то расходов на командировки работников, своевременное приобретение расходных материалов и тому подобное», – говорится в письме «Енергопроекту».

«Научно-производственное предприятие «Радий» находится на грани банкротства, – сказано в письме за подписью генерального директора НПП Александра Сиоры. – Мы вынуждены сокращать уникальный персонал, поскольку не имеем возможности выплачивать заработную плату в полном объеме». А потеря высококвалифицированного персонала НПП негативно скажется на техподдержке программно-технических комплексов: важные для безопасной работы энергоблоков системы не будет кому обслуживать, вследствие чего энергоблоки окажутся под угрозой остановки, подчеркивается в письме.

Сейчас Энергоатом задолжал НПП «Радий» за оборудование для повышения безопасности АЭС более 1,6 млрд грн.

В письме генерального директора совместного украинско-латвийского предприятия «Химимпекс» Сергея Сокирко также сказывается угроза закрытия после 30 лет успешной деятельности. "Предприятие банкротится, а в свое время находилось в перечне крупных налогоплательщиков, – напоминают авторы письма. - С 1 января 2021 года мы исключены из этого перечня. И в ближайшее время будем вынуждены увольнять работников». Долг "Энергоатома" перед "Химимпексом" составляет 36 млн грн.

Задолженность "Энергоатома" перед северодонецким НПО «Импульс» привела к острому дефициту оборотных средств на предприятии и к сокращению персонала, ответственного за проекты по атомной энергетике, подчеркивает директор НПО Александр Журба. "За последние два месяца уволено около 100 работников. Такой шаг ставит под угрозу способность «Импульса» сопровождать жизненный цикл уже поставленного оборудования и систем контроля и управления на АЭС Украины", – отмечается в письме за подписью господина Журбы.

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Автор: УНИАН