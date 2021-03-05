Такую задачу перед собой ставит Кабмин до 2030 года.

Правительство в Национальной экономической стратегии до 2030 года ставит задание внедрить в Украине свободное формирование цен на все энергоресурсы.

Об этом сказано в тексте стратегии, размещенном на правительственном портале.

Читайте такжеГодовые цены на газ должны быть опубликованы до 25 апреля - Нацкомиссия

В стратегии отмечается, что формирование свободной цены на энергоносители для всех категорий потребителей с предусмотренными эффективными механизмами поддержки незащищенных слоев населения является одной из задач Кабмина.

Кроме того, правительство намерено создать конкурентные рынки газа, электроэнергии, тепловой энергии, угля, нефти и нефтепродуктов.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кабинет министров 3 марта 2021 года утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.



Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина