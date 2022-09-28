В правительственных директивах Португалии рекомендуется, чтобы рождественское освещение было с 18:00 до полуночи.

На фоне энергетического кризиса правительство Португалии выпустило директивы относительно экономии ресурсов.

Об этом сообщает Politico.

В правительственных директивах Португалии рекомендуется, чтобы рождественское освещение было с 18:00 до полуночи, с 6 декабря по 6 января следующего года.

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План экономии предполагает широкое использование естественного света и отключение внутреннего освещения, когда пространство не используется. Оборудование для кондиционирования воздуха будет регулироваться "максимум до 18°C зимой и минимум до 25°C летом". Эти меры рекомендуются для местных администраций, но в значительной степени будут обязательными для государственных зданий.

У правительства также есть некоторые рекомендации для частных лиц. Ожидается, среди прочего, что они сократят "время спуска воды в ваннах и душах" и "сведут к минимуму использование стиральной и посудомоечной машин, используя их максимальную мощность".

Однако правительство предупредило, что в случае дальнейшего давления план может "стать обязательным" и включать "исключительные меры".

Несколько европейских городов уже решили сократить освещение общественных зданий в попытке сэкономить энергию.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

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