В Польше будут созданы пять водородных долин, одна из которых - у границы с Украиной.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Польское радио".
"Мы хотим создать пять водородных долин, которые станут главным узлами цепи водородной экономики. Это амбициозный план, но мы должны – и ставим высокие планки, поскольку водород может стать топливом будущего", - сказал польский премьер.
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По словам главы польского правительства, благодаря созданию водородных долин Польша повысит свою конкурентоспособность по части добычи альтернативных видов топлива.
Он также объявил, что одна из пяти водородных долин будет создана в Подкарпатском воеводстве, которое граничит с Украиной.
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