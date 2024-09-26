В частности ожидается уменьшение количества пожертвований на армию от населения, а это непосредственно повлияет на войска.

Из-за российских ударов по украинской энергетике эта зима не просто будет худшей в современной истории Украины. Проблемы с энергоснабжением прямо скажутся на обеспечении украинских войск на передовой. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Газета отмечает, что лучший сценарий на зиму предусматривает отсутствие света по 4 часа в сутки. Но есть и значительно худшие сценарии, которые предусматривают отключение света по 20 часов в сутки и только по 4 часа со светом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН в среду заявил, что Владимир Путин пытается сломить дух украинцев, атакуя энергетическую инфраструктуру:

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Вот так Путин готовится к зиме: надеется помучить миллионы украинцев, обычные семьи, женщин, детей, обычные города, обычные села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и капитулировать.

Как отмечает WP, последствий от длительных отключений электроэнергии будет много - от перебоев с водоснабжением и отоплением до дальнейшего ухудшения и так подорванной украинской экономики. Но самой большой жертвой может стать и без того подбитая психика украинцев, пишет газета.

"Истощение населения имеет прямые военные последствия, поскольку многие боевые подразделения в значительной степени поддерживаются гражданскими пожертвованиями для приобретения необходимого оборудования - поддержка, которая, вероятно, сократится, когда у людей закончатся ресурсы", - говорится в публикации.

Высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, выразил обеспокоенность, что из-за энергетических проблем этой зимой украинцы могут стать истощенными, подавленными и злыми".

"Я больше всего боюсь, что после того, как люди переживут такую зиму, не будет никакого способа найти консенсус среди населения", - сказал он.

Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий считает, что холодные дни в темноте могут изменить отношение украинцев к войне. По его словам, сейчас население в подавляющем большинстве против мира с Россией "любой ценой", но опросы общественного мнения свидетельствуют об увеличении количества людей, которые готовы идти на тяжелые компромиссы ради прекращения войны.

Фронт держится на "донатах" населения

Как писал УНИАН, украинская армия удерживает фронт против превосходящих сил агрессора в том числе благодаря пожертвованиям простых украинцев. По словам военных, то, что поставляет государство, поступает слишком медленно, поэтому все оперативные потребности боевых подразделений - от бытовых вещей до боевых беспилотников - приходится покупать на донаты.

Однако, если в первый год полномасштабной войны украинцы пожертвовали на армию достаточно много, то уже в 2023 году объемы пожертвований значительно сократились.

В 2024 году донатов стало еще меньше, однако успешное наступление ВСУ в Курской области вызвало мощный временный всплеск донатов.

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