Строительство энергоблока началось 18 лет назад.

На финской атомной электростанции Олкилуото запускают на полную мощность третий энергоблок. Он начнет регулярную выработку электроэнергии следующей ночью в 02:00 ночи.

Как сообщает национальная телерадиокомпания Yle, электростанция была подключена к сети в марте 2022 года и уже работала на полную мощность.

Во время пробного запуска были перебои в работе электростанции, и электроэнергия вырабатывалась с разной мощностью из-за различных работ по техническому обслуживанию и испытаний. Теперь испытательный этап заканчивается и перебоев в работе станции больше не должно быть.

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Реактор продолжит работу на полной мощности в 1600 мегаватт (что значительно больше мощности первого и второго реакторов в 660 мегаватт и мощнее, чем любой другой реактор в Европе). Ожидается, что после этого производство электроэнергии будет становиться все более и более стабильным. Начало регулярного производства электроэнергии на третьем энергоблоке не сделает работу АЭС более рискованной, подчеркивают специалисты.

Олкилуото-3 - что известно о ядерном реакторе

Атомная электростанция Олкилуото эксплуатируется с 1978 года. В 1980 году к энергосистеме был подключен второй энергоблок. В 2005 стартовало строительство третьего, чья мощность в 2,5 раза превышает мощность первого и второго реакторов.

Строительство и ввод в эксплуатацию третьего энергоблока электростанции заняли много времени, в том числе, из-за задержки проектных работ.

Во время работы энергоблока в испытательном режиме цена на электроэнергию в стране уже заметно снизилась. В долгосрочной перспективы цены на электроэнергию в Финляндии могут упасть еще ниже. На фоне завершения строительства множества ветряных электростанций и запуске Олкилуото-3 на полную в сетевой компании Fingrid прогнозируют, что в Финляндии будет "самая дешевая электроэнергия в Европе".

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