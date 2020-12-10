На атомной электростанции «Олкилуото» в Финляндии произошла авария.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Агентства радиационной и ядерной безопасности STUK.
«Серьезный сбой в работе произошел на втором реакторе АЭС "Олкилуото" в 12 часов 22 минуты. Его, предположительно, вызвала ошибка в системе очистки воды для реактора. Сейчас ситуация стабильна и энергоблок в безопасном режиме. Выброса радиации не произошло», - сообщает STUK.
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В результате аварии один из энергоблоков станции пришлось остановить.
На сайте агентства отмечается, что радиационная обстановка остается в норме и никакой угрозы для населения близлежащих областей нет.
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