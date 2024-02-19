Так, 15 февраля в результате атаки были повреждены подстанции оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также объекты тепловой генерации.

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов энергетической инфраструктуры и сосредоточили свои атаки на энергообъектах в промышленных регионах Украины. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Мы заметили, что враг прицельно пытается повредить энергетические объекты именно в промышленных регионах, там где еще есть значительная промышленная нагрузка, где работает производство, промышленность. Как мы это видим, для того, чтобы уменьшить возможности этих регионов для развития именно в промышленном контексте", – сказала она.

В частности Гринчук рассказала, что 15 февраля в результате атаки были повреждены подстанции оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", а также объекты тепловой генерации.

В то же время благодаря значительному опыту ликвидации последствий российских атак энергетикам удается достаточно быстро устранять повреждения и возвращать свет.

"Или, по крайней мере, используя резервные схемы энергоснабжения, чтобы обеспечивать наших потребителей энергоресурсами, электроэнергией несмотря на то, что продолжаем ремонты тех объектов, которые были повреждены", – подчеркнула заместитель министра.

Напомним, за последние недели оккупанты атаковали три теплоэлектростанции на востоке Украины, некоторые из них были обстреляны несколько раз.

Также недавно из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура во Львове, Харькове, Херсоне и Кривом Роге.