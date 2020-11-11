Глава комитета пояснил, что со снижением доли атомной генерации и увеличением доли тепловой происходит резкое повышение цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.

Объемы производства электроэнергии угольными теплоэлектростанциями превысили выработку электричества на атомных электростанциях из-за возросшего потребления энергоресурса, что привело к росту цен на электричество на рынке.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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«Вчера в украинской энергосистеме произошло явление, которое случается довольно редко, - объемы производства тепловой генерации (ТЭС) превысили объемы генерации «Энергоатома». В последние дни наблюдаем значительное увеличение потребления электроэнергии. Однако работа «Энергоатома» остается на 10 блоков из 15, а всю дополнительную выработку забирает тепловая генерация», - отметил он.

По словам Геруса, вчера в час максимального потребления доля «Энергоатома» составляла 38,89%, а доля тепловой генерации (угольных электростанций) составила 39,84%.

«Не помогает системе и «зеленая» генерация, ведь она работает в зависимости от погодных условий, а не от потребностей энергосистемы», - добавил депутат.

Глава комитета пояснил, что со снижением доли атомной генерации и увеличением доли тепловой происходит резкое повышение цены электроэнергии на рынке на сутки вперед. На 12 ноября в ОЭС Украины цена составляет 1,69 грн, что является рекордом, поскольку на 30-35% больше, чем средняя цена за 9 месяцев.

«Учитывая, что на антрацитовых блоках запасов топлива лишь на несколько дней, ситуация напоминает сентябрь прошлого года», - написал он.

Герус считает, что из этой ситуации можно сделать очевидный вывод: чем меньше доля «Энергоатома» в системе - тем выше цена электроэнергии. Госкомпания «Энергоатом» производит самую дешевую электроэнергию на рынке.

«Конечно, для кого-то «Энергоатом» - это конкурент, и кому-то хотелось бы, чтобы «Энергоатом» умер. Но для всей экономики и для всего бизнеса «Энергоатом» - это производитель дешевой электроэнергии, который принадлежит украинцам и платит не только налоги, но и дивиденды в государственный бюджет Украины. Необходимо срочно сбалансировать работу «Энергоатома», именно такую задачу вчера на совещании поставил президент», - отметил он.

Традиционно АЭС производят около 56 % потребляемой электроэнергии, ТЭЦ и ТЭС - 36%, остальное – альтернативная генерация.

Хронология событий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед госкомпанией «НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за отпущенную электроэнергию.

27 мая временно исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных электростанциях государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом упало до исторического минимума 6630 МВт.

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что вытеснение дешевой атомной генерации угольными электростанциями свидетельствует о действиях Министерства энергетики в пользу частной компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который владеет 70% угольной генерации.

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Автор: Анна Бредихина