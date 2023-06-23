Европа намерена перекрыть лазейки, которые позволяли РФ продавать свою нефть дороже ценового потолка.

В 11-м пакете санкций ЕС против России будет нанесен удар по так называемому "теневому" танкерному флоту, который помогает стране-агрессору обходить западные нефтяные санкции. Об этом пишет американское издание Politico, журналистам которого удалось ознакомиться с санкционными документами.

Отмечается, что 11-й пакет санкций, как и ожидалось ранее, не будет вводить новые ограничения, а сосредоточен на устранении лазеек в уже существующих ограничениях. В частности будут введены вторичные санкции, которыми ЕС накажет компании, помогающие России.

"Попытки обойти ограничительные меры Союза привели к резкому увеличению мошеннических действий судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты", — говорится в санкционных документах ЕС.

Видео дня

Отмечается, что еврочиновники обеспокоены "теневым флотом" из сотен старых танкеров, перевозящих российскую нефть в обход установленного ценового потолка. Конечных собственников этих судов определить непросто, поскольку структура их собственности спрятана за сетью подставных компаний, многие из которых, как сообщается, связаны с Грецией.

Чтобы скрыть поставки российской нефти по ценам выше разрешенного потолка, эти танкеры отключают транспондеры (системы отслеживания судов) перед заходом в российские порты, либо перекачивают российскую нефть из других танкеров прямо в море.

Еврокомиссия предлагает запретить танкерам, подозреваемым в этой теневой практике, заходить в порты ЕС "независимо от их регистрационного флага". Также танкеры обяжут сообщать властям о планах осуществить перегрузку нефти с судна на судно "не менее чем за 48 часов".

Согласно "консервативному" анализу S&P, в общей сложности 167 танкеров были замечены за перевалкой нефти с российского судна, а затем швартовались в порту ЕС.

Ранее против пресечения такой практики выступали Греция, Кипр и Мальта, значительная доля экономики которых приходится на морские перевозки.

Российский нефтяной экспорт – последние новости

В последние недели Россия начала терять китайский рынок нефти. Из-за ценового демпинга со стороны Ирана китайские нефтеперерабатывающие заводы в июне сократили закупки российской нефти в пользу иранской. В целом поставки из РФ сократились более чем вдвое.

Прямо противоположным образом складывается ситуация на индийском рынке нефти. Эта страна намерена и дальше наращивать импорт российской нефти. Если до вторжения России в Украину только 2% потребляемой нефти Индия закупала у россиян, то сейчас это уже стабильно выше 20%. Причем Индия хочет довести этот показатель минимум до 30%.

Вас также могут заинтересовать новости: