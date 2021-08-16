11 августа Кабмин снизил тариф на электроэнергию, для тех, кто потребляет ее экономно.

Домохозяйства, которые ежемесячно потребляют менее 250 киловатт электроэнергии, смогут сэкономить на коммуналке после недавнего решения Кабмина. Те, кто в указанный лимит не уложатся, будут платить по старому тарифу.

Сколько и как смогут сэкономить украинцы - говорится в сюжете ТСН.

Журналисты побывали в гостях у киевлянки Анны, которая живет в спальном районе Киева вместе с дочкой. В среднем ежемесячно за электричество платят 300 гривен. По новому тарифу семья сможет экономить до 50 гривень в месяц. Статистика свидетельствует о том, что таких потребителей в Украине около 80%. Уже с октября они смогут платить за электричество меньше.

Не все эксперты разделяют оптимизм чиновников, которые обещают меньшие цифры в платежках за электроэнергию. Некоторые считают, что Кабмин сделал прорыв в системе тарифообразования.

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"На самом деле изменена модель неевропейская на фактически европейскую. Это определенное регулирование, безусловно. Но это не такое регулирование, которое является бессмысленным и беспощадным", - говорит Александр Харченко, эксперт рынка энергетики.

Другие новые тарифы называют необоснованными и говорят, что электричество продается ниже себестоимости. В будущем это может привести к проблемам у производителей.

"Нет технико-экономического обоснования, у этого решения нет анализа регуляторного влияния, нет таблицы согласования, нет каких-либо документов, которыми это решение должно сопровождаться", - комментирует эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

В профильном комитете парламента успокаивают: все посчитано, снижение тарифов экономически обосновано, катастрофы не будет. В областных администрациях говорят об отсутствии существенных жалоб от энергетиков.

"Я думаю, нам будет немножко легче", - резюмирует киевлянка Анна.

11 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил новые тарифы на электроэнергию.

В тот же день Кабинет министров на заседании 11 августа принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют менее 250 кВт-ч в месяц.

Автор: Юрий Годован