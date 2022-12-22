Украинцы вскоре могут столкнуться с еще одним испытанием. Дело в том, что ко всем экономическим неурядицам может добавиться подорожание электрической энергии, что, разумеется, повысит и так высокую инфляцию в стране.

Сразу стоит отметить, что речь не идет о поднятии тарифов для населения, которое отобразится в платежках, ведь в Украине действует мораторий на такие изменения во времена войны. Речь идет о стоимости электрической энергии, которую платит бизнес и предприятия.

Для сравнения, большая часть населения платит 1,44 гривен за киловатт-час, а вот предприятия платят за электроэнергию значительно больше – пять-шесть гривен за киловатт-час.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, вскоре должна утвердить новые тарифы на диспетчеризацию и передачу электрической энергии для государственной компании "Укрэнерго" на 2023 год, которые являются составной частью платежки за электричество для бизнеса.

"Укрэнерго" - это оператор национальной системы, ответственный за передачу электроэнергии магистральными электросетями: то есть от объектов генерации до распределительных сетей облэнерго.

Именно объекты "Укрэнерго" сейчас пытаются устоять под коварными ударами российских ракет и дронов, а герои энергетики раз за разом титаническими усилиями в любую погоду, днем и ночью возвращают свет в наши жилища.

Пересмотр тарифа "Укрэнерго" является ежегодной процедурой. Обычно она проходит так: компания предлагает регулятору достаточно существенно поднять тариф, иногда даже в несколько раз, после этого документ проходит несколько стадий обсуждения. Но финальные расценки компании обычно утверждаются на значительно более скромном уровне.

На этот раз предлагается повысить тариф на передачу электроэнергии с 345,6 до 522,5 гривен за мегаватт час. В то же время тариф на диспетчеризацию компании должен вырасти с 62,1 до 283,2 гривен за мегаватт-час.

Кроме того, согласно опубликованному проекту постановления, тарифы на распределение электрической энергии для операторов системы распределения, то есть облэнерго в среднем могут вырасти на пятьдесят процентов.

Предложения регулятора вызвали в обществе и деловой среде существенный резонанс, поэтому его окончательное утверждение НКРЭКУ пока отложил.

Против повышения тарифов активно выступили представители металлургической и химической отраслей, поскольку это создает дополнительную нагрузку на предприятия, что может привести к их полной остановке. Тем не менее, не поддерживать тарифами наших энергетиков вообще, ввиду регулярности обстрелов наших энергетических объектов, регулятор считает неправильным.

Среди основных причин роста тарифов "Укрэнерго" назвала разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов, из-за чего существенно растет физический объем работ и их стоимость, происходит рост расходов на сырье, топливо и материалы, увеличение расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

Пока нет официальной информации, сколько кровавые варвары смогли разрушить энергообъектов, но на середину ноября убытки "Укрэнерго" оценивались в семьдесят миллиардов гривен. Можно допустить, что сейчас они стали вдвое больше. Поэтому запрос на повышение тарифа выглядит достаточно логичным.

С другой стороны, если посмотреть на то, как отчаянно пытается удержаться на плаву украинский бизнес, отечественные предприятия, то любое удорожание ресурсов, что увеличивает себестоимость товара, создает экономические проблемы и точно не добавляет оптимизма потребителям.

Тем не менее, не будем слишком сгущать краски. Тарифы "Укрэнерго" составляют в среднем около десяти процентов от стоимости электроэнергии для бизнеса. Кроме того, недавно регулятор опубликовал проект постановления, в котором предлагается повысить нынешние расценки компании не в два раза, а всего на сорок процентов.

В итоге, платежка за электроэнергию не должна стать значительным бременем для предприятий.

Однако не исключено, что продукты питания, еда в кафе, на транспорт и различные услуги все же возрастут в цене, потому что предприниматели потратили на закупку генераторов по космическим ценам, еще и дорогое топливо для них нужно покупать.

Многие, кто обратил внимание, что некоторые кафе в то время, когда готовят кофе от генератора, сразу начали добавлять к каждому напитку 7-10 гривен.

В ближайшее время Нацкомиссия должна утвердить новые тарифы на диспетчеризацию и передачу электроэнергии "Укрэнерго". Новые расценки получат и облэнерго. И этого не стоит бояться: это означает, что национальный энергетический рынок жив и функционирует по своим правилам.

Власть должна помочь энергетическим предприятиям оперативно восстанавливать разрушенную инфраструктуру, в том числе, за средства и при помощи международных партнеров, потому обедневшие украинские потребители не смогут сейчас перекрыть десятки миллиардов гривен убытков от ударов кровавых рашистов.

Нам всем стоит набраться терпения и достойно переносить временные отключения электроэнергии, потому что наши энергетики действительно прилагают сверхусилия, работают сутками на морозе, чтобы отремонтировать сети после атак варваров XXI века.

Украина непременно выдержит это испытание и станет в результате только сильнее, национальная энергетическая система станет гибкой и приспособленной к любым испытаниям, а все мы получим бесценный опыт выживания в экстремальных условиях. Будет что рассказать детям и внукам.

Анна Бредихина