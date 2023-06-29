Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или 0,4%, до 73,77 доллара за баррель.

Цены на нефть упали в четверг, 29 июня, сведя на нет часть роста предыдущего дня, так как инвесторы зафиксировали прибыль на опасениях дальнейшего повышения процентных ставок.

Как сообщает Reuters, цены на нефть падают на опасениях по поводу низкого спроса на топливо и слабых данных по Китаю. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или 0,4%, до 73,77 доллара за баррель к 06:47 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 22 цента, или 0,3%, до 69,34 доллара за баррель.

Оба эталонных показателя выросли примерно на 3% в среду после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти сократились на 9,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 23 июня, что намного превышает 1,8 млн баррелей, прогнозируемых аналитиками.

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"Рынок развернулся из-за возобновившихся опасений по поводу дальнейшего повышения ставок в США и Европе, что снизит мировой спрос на нефть", - сказал Хироюки Кикукава, президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

Что происходит с ценами на нефть

28 июня цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов в США и беспокойства по повышению процентных ставок.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 34 цента, или 0,47%, до 72,60 долларов за баррель на 06:26 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились на 26 центов, или 0,38%, до 67,96 долларов за баррель.

Запасы сырой нефти упали примерно на 2,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 23 июня. Запасы бензина упали примерно на 2,9 миллиона баррелей по сравнению с отметками в 126 тыс баррелей.

Аналитики говорят, что рынки пытаются избавиться от страхов, что более высокие процентные ставки повлияют на глобальный рост и спрос на нефть.

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