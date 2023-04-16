Почти две трети немцев не поддерживают закрытие последних атомных электростанций в стране.

Три последние работающие АЭС в Германии, "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", отключили от энергосети.

Как сообщает DW, станция "Неккарвестхайм-2" в федеральной земле Баден-Вюртемберг была отключена от электросети последней. Это произошло в 23:59 по местному времени 15 апреля (0:59 по Киеву).

"Риски атомной энергетики, в конечном счете, не поддаются контролю, поэтому отказ от нее делает нашу страну более безопасной и позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов", - заявила министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке.

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Почти две трети немцев не поддерживают закрытие последних атомных электростанций в Германии. 32 процента респондентов, опрошенных социологическим институтом YouGov, выступают за продление эксплуатации АЭС на ограниченный срок, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.

"Мы работаем в соответствии с буквой закона, и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением", - сказал Геррит Нихаус, глава рабочей группы по надзору за АЭС при Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

Ассоциация KernD, представляющая интересы компаний по развитию ядерных технологий в Германии, заявила, что окончательное прощание с атомной энергетикой - это неудачная идея.

"Решение об остановке трех функционирующих энергоблоков АЭС, производящих малые объемы парниковых газов, непонятно. Если рассматривать в совокупности вопросы надежности поставок электроэнергии, защиты окружающей среды и климата, а также конкурентоспособность, то большее количество атомной энергии имеет больше смысла, чем ее отсутствие", - считают в KernD.

Отношение Германии к атомной энергетике

В 2011 году бывшая на тот момент канцлером Германии Ангела Меркель приняла решение об отказе от АЭС после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии.

Правительственная коалиция согласилась придерживаться плана постепенного отказа Германии от ядерной энергетики, принятого в 2011 году.

Последние станции должны были отключить к 1 января 2023 года, но сроки эксплуатации продлили до 15 апреля из-за энергокризиса.

15 апреля 2023 года Германии предложила включить атомную промышленность России в 11-й пакет санкций Европейского союза. Германия считает, что Россия не может быть надежным партнером в области ядерной технологии. Такое заявление сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, отметив при этом, что Россия использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления на другие страны.

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