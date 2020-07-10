«Нафтогаз» запустил пилотную солнечную электростанцию

Мощность станции составляет 0,999 МВт.

Группа «Нафтогаз» вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) «Андреевка» в Балаклейском районе Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

СЭС «Андреевка» - пилотный проект дивизиона «Новая энергия», который занимается анализом технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для группы «Нафтогаз». Мощность станции составляет 0,999 МВт.

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Оборудование и услуги по монтажу «Нафтогаз» закупал через систему Prozorro. Большинство использованных комплектующих украинского производства. Станция получила «зеленый» тариф с июля 2020 года.

«Нафтогаз» планирует также завершить строительство значительно более мощной солнечной электростанции на Житомирщине в сентябре этого года, а также расширить сеть електрозарядних станций в столице.

Справка УНИАН. Главным механизмом для стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников. Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что намерено подписать меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику о снижении «зеленого» тарифа и об остановке строительства новых объектов.

Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

14 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с инвесторами в возобновляемую энергетику заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.

3 июля 2020 года Верховная Рада Украины поддержала принятие в первом чтении и за основу законопроекта, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок «зеленого» тарифа для крупных солнечный и ветровых электростанций.

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