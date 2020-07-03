Рада в первом чтении одобрила снижение «зеленого тарифа»

Законопроект поддержали 268 народных депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала принятие в первом чтении и за основу законопроекта, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок «зеленого» тарифа для крупных солнечный и ветровых электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта (№3658) «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» проголосовали 268 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законопроект был принят без обсуждения.

Согласно пояснительной записке, документом, в частности, предлагается уменьшение размеров «зеленых» тарифов с 1 июля 2020 года для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года, для СЭС более 1 МВт - на 15%, для СЭС менее 1 МВт - на 10% и для ВЭС - на 7,5%. Также предлагается уменьшение размеров «зеленых» тарифов с 1 июля 2020 года для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, на 2,5%.

Документом также предлагается установление предельного размера «зеленого» тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер «зеленых» тарифов для таких объектов до 52%.

Депутаты также хотят ограничить сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения «зеленого» тарифа путем уменьшения с 1 августа 2020 года размеров «зеленого» тарифа для таких объектов на 50%.

С 2022 (в 2021 году - 50%) предлагается ввести полную ответственность за небаланс своих фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ. При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составит для ВЭС - 10%, для СЭС - 5%.

Законопроектом также предлагается определение оператора системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии, в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки, в соответствии с методикой, утверждаемой Регулятором.

В документе сказано, что государством будут предоставлены гарантии по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого Закона, для производителей по «зеленому» тарифу.

Законопроектом также предусматривается усовершенствование процедуры проведения конкурса на строительство новых мощностей возобновляемой энергетики.

Справка УНИАН. Главным механизмом для стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что намерено подписать меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику о снижении «зеленого» тарифа и об остановке строительства новых объектов.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке.

Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

14 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с инвесторами в возобновляемую энергетику заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.

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