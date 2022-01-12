По его словам, отчисления в госбюджет в 2020 году включали еще и дивиденды (распределение прибыли) за 2019 год.

Нафтогаз в 2021 году уплатил 116 млрд грн налогов и сборов. Это на 13 млрд грн (12,6%) больше, чем в 2020. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины. Почти столько было направлено на нужды Министерства обороны в 2021.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Благодаря изменениям в подходах к руководству компании, начиная со 2-го квартала 2021 года нам удалось улучшить финансовые результаты работы и увеличить платежи в госбюджет. Напомню, что в 2020 году и в 1-м квартале 2021 года Нафтогаз, к сожалению, был убыточным, что привело к изменениям в его руководстве. Уже за 2-ой квартал 2021 году компания показала прибыль в финансовой отчетности, обзор которой на соответствие международным стандартам сделал международный аудитор", - пишет Витренко.

По его словам, отчисления в госбюджет в 2020 году включали еще и дивиденды (распределение прибыли) за 2019 год. Прибыль тогда фактически обеспечило одно направление деятельности - транзит, без поступлений от которого, включая поступления по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз был бы убыточным и в 2019 году. С 2020 года деятельность по транспортировке газа была отделена от Нафтогаза.

"И хотя в 2014-2019 годах я непосредственно отвечал именно за это направление, транзит, включительно со Стокгольмским арбитражем, а в 2020 году я вообще оставил Нафтогаз, я не снимаю с себя ответственность за тогдашние результаты работы компании, которые могли быть лучшими. Если вернуться в 2021 год, то несмотря на все упреки относительно расходования Нафтогазом государственных средств, в этом году мы доказали обратное. Национальная компания не только не взяла из государственной казны ни копейки, но и полностью оплатила все налоги, увеличив платежи в госбюджет", - отметил Юрий Витренко.