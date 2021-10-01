"Нафтогаз Украины" использует поставщика "последней надежды" (ПОН) для установления монополии на рынке природного газа для населения.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире ток-шоу Energy Freedom.

"У меня нет сомнений, что этот механизм используется одной "немонопольной" вертикально интегрированной структурой для того, чтобы захватить свой кусок рынка. Понятно, что желание через ПОН загнать (потребителей – ред.) на свои прямые контракты, монопольно владея ресурсом газа, – это абсолютно понятный простой вопрос. Был бы нормальный Антимонопольный комитет у нас, он бы давно уже отреагировал", – сказал нардеп.

Он напомнил, что механизм ПОН работает с нарушениями с самого начала его работы.

"Я не хочу в очередной раз говорить о колоссальных нарушения при проведении так называемого "конкурса" на роль этого так называемого ПОН. Вы все понимаете, что условия были прописаны под одну структуру… От 600 до 800 тысяч украинцев сейчас находятся на этом ПОН (ПОН обеспечивает им поставку газа - ред.). Значительное количество уже 6 месяцев находится, хотя по закону это должно быть 2 месяца максимум, а дальше их надо отключать", – добавил Алексей Кучеренко.

По его мнению, главной проблемой на сегодня является то, что значительное количество потребителей не знает, что ПОН поставляет им газ.

"У них платежки приходят по 12 гривен (цена за кубометр газа – ред.), хотя по закону (кубометр газа – ред.) должен стоить не 12, а должен индексироваться под биржу, а там уже цена и 25, и 30 гривен. Но я понимаю, что бунта боятся, поэтому боятся им сказать", – добавил Кучеренко.

По словам нардепа, он пытался защитить украинцев и внести в законопроект №2553 поправку, приравнивающую потребителей, которым газ поставляет ПОН, к уязвимым категориям.

"Реакция была такая: "Нафтогаз" категорически против, поэтому депутаты, обслуживающие "Нафтогаз" решили не ставить эту поправку вообще. Они считают, что оно как-то само рассосется", – посетовал Кучеренко.

Напомним, летом 2020 года конкурс на определение поставщика "последней надежды" выиграла Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая была назначена выполнять функцию ПОН до 2023 года.

Ассоциация поставщиков энергоресурсов, объединяющая около 30 лицензиатов по поставке природного газа и электроэнергии, заявила, что условия объявленного Минэнерго конкурса на поставщика "последней надежды" на рынке природного газа Украины для населения были дискриминационными и экономически необоснованными.

Автор: Иван Бойко