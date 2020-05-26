На рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции, которые обваливают цены – Герус

Нардеп просит СБУ и Антимонопольный комитет выяснить, какие компании специально обваливали цены на рынке.

На рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции, которые обвалили цены почти на 35%, заявил в Facebook народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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«Последние дни на рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции. Из заявок на покупку на "рынке на сутки вперед" исчезло более 20 тыс. МВт-ч, или около 30% рынка, и это обрушило цену. В понедельник-среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей», - написал он.

По словам Геруса, судя по масштабности происходящего, такие действия могут быть совершены только крупнейшим участником рынка, который контролирует, во-первых, крупные энергоснабжающие компании, которые покупают электроэнергию, и во-вторых, генерирующие компании, которые ее продают. То есть такое может сделать только тот, кто имеет мощную рыночную власть на рынке электрической энергии.

«Такой масштабный обвал цены на рынке, с одной стороны, является явной манипуляцией и злоупотреблением, чтобы нерыночным способом создать финансовые проблемы другим участникам рынка (конкурентам). А с другой стороны, уже в ближайшее время это, вероятно, будет использовано для новых медиа-атак, что власть довела отрасль до "глубокого энергетического кризиса", - отметил Герус.

Депутат подчеркнул, что обвалить цену обычные трейдеры не могут, а вот один большой трейдер-монополист может.

«Я выступаю против нерыночного падения цены, так же как и против нерыночного роста цены – потому что оба случая это признаки сговора и злоупотребления монопольным положением», - заявил он.

В связи с этим сегодня он подал депутатское обращение в Службу безопасности Украины и в Антимонопольный комитет Украины о манипуляциях на рынке электроэнергии и дестабилизации ситуации в энергетической отрасли.

«Надеюсь, мы уже ближайшем времени узнаем, кто же специально обваливал цену на рынке и каковы истинные цели при этом преследовал», - добавил Герус.

Как сообщал УНИАН, в первые выходные мая из-за остановки работы некоторых атомных блоков и повышения максимальной цены продажи электроэнергии из возобновляемых источников на рынке, цена на электроэнергию для промышленности выросла на 46% - до 1297 грн за МВт-ч.

11 апреля цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» обновила исторический минимум и упала до 606,26 грн за МВт-ч.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно за счет ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК «Энергоатом», которая вырабатывает самую дешевую электрическую энергию на рынке.

Справка УНИАН. Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

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