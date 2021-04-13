На Дарницкой ТЭЦ запустили очередной новый электрофильтр, что в 80 раз снижает вредные выбросы в воздух.

Уже второй современный электрофильтр заработал на Дарницкой ТЭЦ.

Об этом информирует пресс-служба компании «Евро-Реконструкция».

Работа такого электрофильтра дает возможность снизить выбросы пыли от одного котла в 80 раз. А благодаря работе двух фильтров выбросы пыли от Дарницкой ТЭЦ удалось снизить в среднем на 40-50%.

Состав и объемы выбросов после электрофильтров непрерывно контролируют благодаря автоматической системе мониторинга, которую установили для каждого электрофильтра.

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко лично проверил работу новых электрофильтров.

Во время презентации присутствующие имели возможность ознакомиться с результатами работы электрофильтров и дальнейшими шагами проекта реконструкции газоочистных установок, что реализуется на ТЭЦ.

Именно при поддержке городской власти и общественности, в конце 2016 года на ООО «Евро-Реконструкция» и был разработан план действий и начата комплексная реконструкция газоочистного оборудования – установка современных электрофильтров.

Такие электрофильтры планируют установить на все угольные котлы. После оснащения фильтрами должны построить дополнительную очистку от серы и азота.

Вся реконструкция достаточно дорогостоящая - строительство электрофильтров, серо и азотоочистки обойдется предприятию более чем в три с половиной миллиарда гривень.

Первый электрофильтр был построен в конце 2018, стоимость его строительства составила 98,6 млн.грн. Второй электрофильтр обошелся предприятию в 113 млн.грн.

В 2021 году предприятием предусмотрено строительство следующего электрофильтра, стоимостью 129,5 млн.грн.

На сегодня экологический проект реализуют за счет инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция», средства которой одобряет и утверждает НКРЭКУ.

По завершению комплексной реконструкции центрации выбросов пыли от теплоэлектроцентрали будут полностью соответствовать европейским нормам, а Дарницкая ТЭЦ будет первой угольной ТЭЦ в Украине, которая откажется от использования золоотвала.

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Автор: Иван Бойко