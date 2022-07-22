Президент Молдовы Майя Санду говорит, что страна хочет закупать у Украины больше электроэнергии, сейчас власти ищут деньги.
Об этом пишет TVR Moldova.
Глава государства говорит, что хотела бы, чтобы Кишинев, закупав больше электроэнергии в Украине, вместе с тем искал альтернативы, потому что контракт с непризнанным Приднестровьем не долгосрочный.
"Мы хотели бы иметь возможность покупать больше электроэнергии, потому что в случае контракта с Тирасполем у нас нет ясности, что будет дальше. Нет никакого долгосрочного контракта, чтобы знать, можем ли мы обеспечить количество, которое мы купили до сих пор. Очевидно, мы хотим иметь альтернативы и ресурсы", - подчеркнула президент.
В начале июня Украина начала поставлять электроэнергию в Кишинев из Румынии после синхронизации энергосистемы Молдовы с европейской.
Энергосистемы Украины и Молдовы были полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E в середине марта 2022 года.
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