Газопоставляющие компании предлагают в сентябре покупать газ по цене от 4,4 до 7 грн за куб. м.

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению в сентябре покупать газ по цене от 4,4 до 7 грн за куб. м, при этом минимальная цена газа на 64% больше, чем месяцем ранее, а максимальная - на 42% больше.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда», созданного НАК «Нафтогаз Украины» совместно с активистами.

Читайте также"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в сентябре на 45%

Наименьшая цена

Отмечается, что в сентябре наименьшую цену своим потребителям предложила компания TAS Energy, входящая в финансово-промышленную группу TAS Group – 4,39 грн за куб. м, что на 64% выше, чем в августе.

Далее идет «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обеспечивает газом около 2% потребителей с ценовым предложением 4,7 грн за куб. м против 3,24 грн за куб. м. месяцем ранее.(+45,3%).

Компания ETG.UA в сентябре предложила бизнесу покупать газ за 4,9 грн за куб. м против 3,5 грн за куб. м. в августе (+40%).

Далее идут региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей с ценовым предложением от 4,92 грн за куб. м до 5,49 грн за куб. м в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 18%, а максимальная на 22%.

Самая высокая цена

Наивысшую цену за газ получат потребили ООО «Статус энерго», которые купят в сентябре газ по 7 грн за куб. м. При том, что месяцем ранее наивысшую цену в размере 4,7 грн платили потребители ООО «Газовик» (+42%).

Рынок газа

С 1 августа 2020 года в Украине начал работать рынок природного газа для бытовых потребителей. Ожидалось, что цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа, но благодаря заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) это произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

7 августа 2020 года «Нафтогаз» обнародовал тарифные планы по продаже газа населению и бизнесу.

17 августа «Нафтогаз» предложил потребителям заказать газ на год вперед по фиксированной цене.

НАК «Нафтогаз Украины» установила цену на газ для населения в сентябре на уровне 4,7 грн за куб. м.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина