Основной темой встречи была ситуация с коммунальными тарифами для населения, прежде всего, с тарифами на газ и его доставку.

Представители Министерства энергетики и НАК "Нафтогаз Украины" представили народным депутатам от "Слуги народа" два плана по снижению стоимости газа для населения.

Читайте такжеВ Минэнерго пугают дальнейшим ростом цен на газОб этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что совместно с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым они провели встречу с депутатами от "Слуги народа".

"Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего, с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - сообщил глава правительства.

Он поблагодарил депутатов за встречу и совместную работу.

"Нам важно услышать конструктивные предложения по обоих планам. Это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - подытожил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на потребление и транспортировку газа, а также цены на электроэнергию. В связи с этим в нескольких регионах состоялись акции протеста.

11 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что их фракция в ближайшие дни обнародует план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов, а 12 января проведет совещание с участием Шмыгаля.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

11 января Минэнерго предложило перейти от рыночного ценообразования на рынке газа к формированию цены по формуле «цена на европейских хабах минус доставка в Украину», а также ограничить маржу поставщиков газа, чтобы снизить конечный тариф для потребителей.

Сегодня, 12 января, и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что предложенный министерством новый подход к формированию цены на газ для населения позволит снизить его стоимость на 44%. Если не применять этот подход, в феврале цена на газ для бытовых потребителей вырастет еще на 15%.

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Автор: Таня Поляковская