Министерство энергетики умышленно выводило атомные энергоблоки в ремонт для того, чтобы увеличить долю производства на теплоэлектростанциях.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.
Читайте такжеПрезидент назвал причину увольнения Коболева из "Нафтогаза"
«Вы знаете, что министерство энергетики руководило тем, чтобы выводить в то или иное время дешевую генерацию, а это – «атомка», на ремонт блоки «Энергоатома» именно в то время, когда шёл отопительный сезон, в пик. Зачем это делалось? Чтобы увеличить тепловую генерацию, работали шахты и так далее. Таким образом было серьезное давление и хук по «Энергоатому», - сказал он.
Президент сказал, что это ударило, как по «Энергоатому», так и по стране, поскольку тепловая генерация стоит дороже.
«Много заинтересованных сторон и групп. Не только украинских в этой ситуации, поэтому нужно бороться с каждым предприятием отдельно», - добавил он.
Импорт электроэнергии из России: как развивались события
- В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.
- Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.
- В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.
- 13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).
- Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).
- 18 мая 2021 года Минэнергетики выступило с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram