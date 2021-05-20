Президент сказал, что это ударило, как по «Энергоатому», так и по стране, поскольку тепловая генерация стоит дороже.

Министерство энергетики умышленно выводило атомные энергоблоки в ремонт для того, чтобы увеличить долю производства на теплоэлектростанциях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной двум годам его работы.

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«Вы знаете, что министерство энергетики руководило тем, чтобы выводить в то или иное время дешевую генерацию, а это – «атомка», на ремонт блоки «Энергоатома» именно в то время, когда шёл отопительный сезон, в пик. Зачем это делалось? Чтобы увеличить тепловую генерацию, работали шахты и так далее. Таким образом было серьезное давление и хук по «Энергоатому», - сказал он.

Президент сказал, что это ударило, как по «Энергоатому», так и по стране, поскольку тепловая генерация стоит дороже.

«Много заинтересованных сторон и групп. Не только украинских в этой ситуации, поэтому нужно бороться с каждым предприятием отдельно», - добавил он.

Импорт электроэнергии из России: как развивались события

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Украина 1 февраля 2021 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси, в связи с чем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову представить проекты соответствующих решений.

13 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии госкомпании "Укрэнерго" по модели отделения ISO (Independent System Operator).

Законом также предусматривается возможность министра энергетики инициировать запрет в Украину импорта электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь).

18 мая 2021 года Минэнергетики выступило с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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Автор: Анна Бредихина