Для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году.

Об этом в интервью телеканалу «Україна-24» заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

По его словам, для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.

«Чтобы сделать декарбонизацию, избавиться от парниковых газов, нельзя просто поставить очистку, эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства. И здесь выход есть. Есть так называемая идея «зеленой металлургии», которая есть в компании «Метинвест» как стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Это вообще сведет к нулю выбросы СО2. Естественно, это не быстро», - сказал Рыженков.

Он выразил мнение, что достижение этих показателей к 2050 году является реальной целью для украинской металлургии.

«Вы знаете, мы на сегодня видим возможность заявлять, как собственно и Европейский Союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной к 2050 году. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии», - отметил гендиректор.

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Автор: Иван Бойко