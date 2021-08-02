Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, сколько он зарабатывает. В то же время он не дал конкретного ответа на вопрос о том, составлял ли годовой оклад его предшественника Андрея Коболева более 21 миллиона гривен.
О своих доходах в "Нафтогазе" Витренко рассказал в интервью "Радио Свобода".
Витренко сообщил, что его месячная зарплата в "Нафтогазе" составляет 50 тысяч гривен. Относительно своего предшественника Андрея Коболева, ежегодный оклад которого составлял более 21 миллиона гривен, нынешний руководитель "Нафтогаза" высказался неоднозначно.
"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", - заявил Витренко.
Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, чем может обернутся сертификация "Северного потока-2"Также Юрий Витренко осудил действия Наблюдательного совета, который так и не отчитывался о многомиллионных премиях для работников "Нафтогаза" за 2020 год. Это, утверждает руководитель "Нафтогаза", нарушает правила.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Юрий Витренко высказался о снижении цены на газ. Глава "Нафтогаза" считает, что это можно сделать, если Украина перестанет импортировать газ.
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