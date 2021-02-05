По его словам, сейчас Украина все еще вынуждена полагаться на тепловую генерацию, особенно в зимний период, когда выработка солнечной энергии существенно падает.

В Украине необходимо стимулировать развитие аккумулирующих и высокоманёвренных мощностей, чтобы решить проблему балансирования энергосистемы с резко возросшей долей "зеленой" энергетики.

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Об этом заявил и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

"Мы должны стимулировать развитие аккумулирующих батарей, "зеленого" водорода, гидроаккумулирующих мощностей, которые могут технически сбалансировать "зеленую" энергетику. Только тогда мы сможем заместить угольную генерацию", - сказал Витренко.

По его словам, сейчас Украина все еще вынуждена полагаться на тепловую генерацию, особенно в зимний период, когда выработка солнечной энергии существенно падает.

"Потому что сейчас ситуация, когда летом у нас избыток солнечной энергии, соответственно, тепловая генерация недополучает средства, а сейчас нам нужна тепловая генерация, так как солнечной энергии мало, но тепловая генерация, недополучив средства летом, "сидит" без угля и без нормальных ремонтов. У нас каждый день "летит" блок за блоком, и мы каждый день в кризисном режиме решаем проблему с недостаточным количеством угля", - отметил он.

Что этому предшествовало

Ранее в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в Объединенной энергосистеме Украины.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раза - до 436,8 тысячи тонн. 48% запасов угля сосредоточено на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

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Автор: Игорь Орел