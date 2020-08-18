"Некорректная работа рынка": в "Укрэнерго"объяснили убыточность компании

Финансовый результат "Укрэнерго" составил 18 миллиардов гривень чистого убытка против 1,8 миллиарда гривень прибыли за аналогичный период годом ранее.

Из-за некорректной работы рынка электроэнергии финансовый результат оператора Объединенной энергосистемы страны - госкомпании "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года составил 18 миллиардов гривень чистого убытка против 1,8 миллиарда гривень чистой прибыли за аналогичный период годом ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причина убытков "Укрэнерго"

Сообщается, что "Укрэнерго" обязано компенсировать дефицит госкомпании "Гарантированный покупатель", которая оплачивает "зеленый" тариф производителям из возобновляемых источников энергии. При этом фактический тарифный доход на оплату этих обязательств в январе-июне этого года составил 4,6 миллиарда гривень. Однако фактические затраты на выполнение обязательств в этот период составили 21,43 миллиарда гривень. Таким образом, около 93% в структуре убытка компании за первое полугодие 2020 года приходится именно на выполнение спецобязательств.

Еще 1,56 миллиарда гривень убытков за отчетный период связаны с особенностью работы балансирующего рынка. Эта сумма будет компенсирована в результате механизма урегулирования, предусмотренного законодательством.

Также на финансовый показатель I полугодия 2020 года повлиял эффект рыночной переоценки основных фондов компании, в результате которой стоимость активов значительно увеличилась. В связи с этим изменилась сумма амортизационных отчислений: если в тарифе "Укрэнерго" было заложено 362 миллиона гривень, то фактический показатель составил 1,6 миллиарда гривень.

"Сравнивая финансовый результат компании с аналогичным периодом 2019 года, который завершился с прибылью 1,77 миллиарда гривень, стоит отметить, что при отсутствии вышеперечисленных факторов доход от основной деятельности "Укрэнерго" в январе-июне этого года составил бы 1,9 миллиарда гривень прибыли. В частности, доход от основной деятельности за I полугодие 2020 года составил 7,84 миллиарда гривень при затратах 5,91 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

"Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получила 18,031 миллиарда гривень чистого убытка против 1,77 миллиарда гривень чистой прибыли за аналогичный период годом ранее.

Чистый доход "Укрэнерго" от реализации продукции за отчетный период вырос в 7 раз - до 25,29 миллиарда гривень, а валовой убыток компании составил 16,76 миллиарда гривень против 2,09 миллиарда гривень дохода в январе-июне 2019 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.

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Автор: Игорь Орел