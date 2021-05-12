Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

Кабинет министров Украины принял проект постановления о создании Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании. Дорабатывать его будут в течение одного дня.

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В пояснительной записке к принятому документу указывается, что основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств в тех или иных бизнес-структурах или государственных учреждениях.

"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это окончательный конец" маскам-шоу ", это аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений", - прокомментировал принятие постановления премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что создание БЭБ - "новая страница в отношениях государства и бизнеса".

Что этому предшествовало

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

11 марта 2021 года Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности.

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Автор: Богдан Слуцкий