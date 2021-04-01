Бюджетные учреждения будут продолжать получать электроэнергию без перебоев.

Кабинет министров включил бюджетные организации в перечень лиц, которые могут с апреля получать электроэнергию по цене 1,68 грн за кВт-ч также, как и население.

Соответствующее разъяснение на своем сайте опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Отмечается, что соответствующие изменения были приняты 31 марта 2021 во время заседания правительства.

«НКРЭКУ приветствует внесение таких изменений, поскольку они направлены на защиту прав потребителей электрической энергии. В частности, бюджетные учреждения, в том числе больницы, которые не успели выбрать электропоставщика и у которых 1 апреля 2021 года завершается срок поставки электрической энергии от поставщика «последней надежды», будут продолжать получать электроэнергию без перебоев», - отметил регулятор.

Принятые изменения дают право таким учреждениям заключать договоры на поставку электроэнергии без проведения тендерных процедур по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых бытовых потребителей (с учетом услуг по передаче и распределению) на соответствующей территории.

Что этому предшествовало

28 декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

25 марта Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 мая.

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Автор: Анна Бредихина