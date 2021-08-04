Это позволит принять меры, чтобы эти предприятия были обеспечены всем необходимым к началу отопительного сезона.

Кабинет министров передал шесть государственных теплогенерирующих предприятий из управления Фонда государственного имущества в НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вступительном слове во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Это позволит принять меры, чтобы соответствующие ТЭЦ были обеспечены всем необходимым к старту отопительного сезона", - сказал он.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, решение касается государственных пакетов акций "Днепровской ТЭЦ", "Николаевской ТЭЦ", "Криворожской теплоцентрали", "Херсонской ТЭЦ" и "Одесской ТЭЦ", а также единого имущественного комплекса государственного предприятия "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Также премьер обратился к местным органам власти, на территории которых размещены эти предприятия. По его словам, если местные бюджеты могут своими силами обеспечить работу этих ТЭЦ, то правительство может передать их на места, а не "Нафтогазу".

Кроме того, правительство этим решением исключило данные предприятия из перечня объектов большой приватизации.

Регулирование в сфере энергетики:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Автор: Дмитрий Шварц