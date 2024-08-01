Из-за действующих прайс-кэпов на энергорынке создается дефицит электричества, - эксперт

Зинченко добавил, что когда потребители начинают использовать генераторы, чтобы обеспечивать себя электроэнергией, они платят за электричество существенно больше, чем платили бы за импортную электроэнергию из Европы.

Из-за установленных в Украине ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кэпы - ред.) возникает дефицит электроэнергии. Об этом заявил соучредитель Greencubator и гостевой преподаватель Бизнес-школы УКУ Роман Зинченко.

"Есть ограничения, они называются прайс-кэпы в профессиональной среде, и регулятор говорит - все, больше нельзя. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит классическая советская история, которая называется дефицит. И как только государство появляется на рынке, говоря, что цены нельзя (увеличивать по рыночным механизмам - ред.), в этот момент возникает дефицит", - сказал он.

Эксперт пояснил, что обратная цена этого дефицита - это реальная цена, которую бизнес и население платят за электроэнергию.

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Зинченко добавил, что когда потребители начинают использовать генераторы, чтобы обеспечивать себя электроэнергией, они платят за электричество существенно больше, чем платили бы за импортную электроэнергию из Европы.

Ранее сообщалось, что для улучшения ситуации в энергетике цена на электроэнергию должна определяться рыночными механизмами.