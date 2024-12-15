"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 16 декабря 2024 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с понедельника, 16 декабря, для бытовых потребителей начнут применяться отключения света по новым графикам.

"Это обусловлено требованиями обновленной инструкции "О составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии". Графики отключений во всех областях будут унифицированы", - говорится в публикации Telegram.

ДТЭК также опубликовал информацию об отключениях в понедельник. Сообщается, что для Киева, а также для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей новые графики следует ожидать ближе к часу ночи.

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"Системы обновляются, поэтому единоразовые графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 1 часа 16 декабря", - пишет ДТЭК в Telegram.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине есть крупные города, которые не смогут пройти зиму без отключений. В частности, это касается Одессы и Днепра. Причина — особенности функционирования объединенной энергетической системы Украины.

Кроме того, в Одессе уже наблюдаются серьезные проблемы с электроснабжением после последней массированной ракетной атаки России.

Техническое состояние сетей и энергооборудования не может в полном объеме передавать электроэнергию от подстанций другой энергетической компании в дома клиентов.

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