Цена на газ не будет расти в течение 12 месяцев.

Годовой контракт на газ, на который будут автоматически переведены украинцы с 1 мая, гарантирует бытовым потребителям стабильность и неизменность цены на голубое топливо в течение года.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор крупного украинского газового поставщика "ЙЕ Энергия", глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

«Для потребителей годовой контракт – это стабильность. Ведь мы зафиксируем и озвучим цену, тогда люди понимают, что их риски застрахованы. И если цена пошла вверх, то существует предельная цена, выше которой потребитель платить не будет. Если она пошла вниз, у потребителей всегда есть возможность перейти на более дешевую месячную цену», - сказал он.

Читайте такжеС мая всех украинцев переведут на годовой газовый контракт: что изменитсяПо словам Компана, годовой контракт позволит потребителям получить гарантированный тариф при высоких ценах в зимний период. При этом у граждан останется возможность вернуться на месячное предложение в случае ценового спада летом.

«Если, например, поставщик озвучил цену 7 или 8 гривен за кубометр, то у потребителя будет эта цена на весь год. Даже если в это время котировки возросли до 9 или даже 10 гривен за кубометр», - добавил он.

Кроме того, потребитель сохраняет право выбрать другой газовый тариф от любого поставщика. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию здоровой конкуренции между поставщиками на украинском рынке и стимулировать улучшение сервиса и снижение цены.

Условия оплаты за газ в рамках годового контракта для потребителей не изменятся: оплата с отсрочкой до 25 числа следующего месяца останется. Это значит, что потребителям не нужно будет платить за ресурс наперед, если они этого не желают.

Как сообщал УНИАН, для предотвращения ценовых скачков на газ, правительство предложило обязать поставщиков газа с 1 мая перевести всех бытовых потребителей на годовой контракт.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обяжет все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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Автор: Иван Бойко