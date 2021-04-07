Что украинцам принесет годовой контракт на газ

С 1 мая все бытовые потребители газа в Украине будут автоматически переведены на годовой контракт. Вместо ежемесячных тарифных качелей, украинцы получат на ближайшие 12 месяцев стабильную цену. УНИАН попытался разобраться, какие преимущества принесет нововведение гражданам и кто сможет сэкономить.

Украина уверенно движется по пути реформирования своей газовой отрасли. После запуска свободного рынка газа для населения в августе прошлого года, очередным шагом, приближающей нашу страну к европейскому способу жизни, станет внедрение годовой цены на голубое топливо.

Для предотвращения резких рыночных скачков цен на газ в течение года правительство обязало поставщиков зафиксировать цену на период в двенадцать месяцев.

«Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

До 25 апреля все компании-поставщики газа должны предложить гражданам цену на газ, которая будет зафиксирована с 1 мая 2021 и до конца апреля 2022 года.

Перевод потребителей на базовый годовой тариф будет осуществляться автоматически. То есть потребителю не нужно будет тратить время и силы на оформление каких-либо дополнительных документов.

По словам премьера, европейские страны уже давно практикуют единую цену на газ в течение года, что позволяет европейцам четко планировать свои годовые семейные траты.

«В большинстве стран Европы также рыночное регулирование. То есть, цены регулируются рынком, биржей, но там есть годовой продукт, то есть цена фиксируется на год. Мы также хотим сделать основным продуктом не месячный, когда цена колеблется, и люди не могут посчитать свою платежку, а зафиксируем цену на год. Это - годовой продукт, а люди смогут выбирать: на год или на месяц», - сказал Шмыгаль.

«Страховка» для потребителей

Годовой газовый контракт станет для бытовых потребителей подушкой безопасности, которая спасет от резких скачков цены газа, особенно во время отопительного периода.

Директор крупного украинского газового поставщика "ЙЕ Энергия", глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан рассказал УНИАН, что годовой контракт позволит потребителям получить гарантированный тариф при высоких ценах в зимний период.

При этом, у граждан останется возможность вернуться на месячное предложение в случае ценового спада летом.

«Для потребителей годовой контракт – это стабильность. Ведь мы зафиксируем и озвучим цену, тогда люди понимают, что их риски застрахованы. И если цена пошла вверх, то существует граничная цена, выше которой потребитель платить не будет. Если она пошла вниз, у потребителей всегда есть возможность перейти на более дешевую месячную цену», - сказал он.

«Если, например, поставщик озвучил цену 7 или 8 гривень за кубометр, то у потребителя будет эта цена на весь год. Даже, если в это время котировки возросли до 9 или даже 10 гривень за кубометр», - добавил он.

Кроме того, потребитель сохраняет право выбрать другой газовый тариф от любого поставщика.

Это, в свою очередь, будет способствовать развитию здоровой конкуренции между поставщиками на украинском рынке и стимулировать улучшение сервиса и снижение цены.

Условия оплаты за газ в рамках годового контракта для потребителей не изменятся: оплата с отсрочкой до 25 числа следующего месяца останется. Это значит, что потребителям не нужно будет платить за ресурс наперед, если они этого не желают.

Глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что внедрение в Украине фиксированной годовой цены на газ сделает ситуацию с тарифами для потребителей более стабильной и прогнозируемой.

«Фиксированная цена на весь год позволяет планировать расходы, упрощает задачу по начислению субсидий и упрощает очень много процессов», - сказал он.

Коболев считает, что именно годовая цена, которую все потребители получат по умолчанию с 1 мая, должна стать базовой, а не ежемесячная, как сейчас.

Риски поставщиков

Руководитель "ЙЕ Энергия" Артем Компан отметил, что в отличие от украинских семей, которым годовая цена позволит сэкономить деньги, для газовых поставщиков это дополнительные риски.

«Для потребителя годовая цена очень выгодна, но она создает много рисков для поставщиков газа. Это и хеджирование, неплатежи за газ, переходы потребителя от одного поставщика к другому. Нам нужно зафиксировать объем поставок газа. Если говорить о поставщике, то годовой продукт его ограничивает. К тому же существует риск, что правительство может захотеть изменить правила за время действия этого контракта», - сказал Компан.

У части потребителей внедрение годового тарифа может вызвать критику, так как в летний сезон установленная цена на газ может оказаться выше текущих котировок.

Однако здесь особенно важно понимать, что именно на отопительный сезон приходится самое большое потребление украинскими домохозяйствами голубого топлива.

Поэтому вряд ли имеет смысл возвращаться на месячную цену летом, когда топливо используется в основном только для приготовления еды. Экономия средств будет мизерной.

А вот зимой, когда цена газа по объективным причинам вырастет, украинцы заплатят за больший объем потребления меньше рыночной стоимости голубого топлива, и таким образом, действительно сэкономят.

Стоит отметить, что пока поставщики не опубликовали свои ценовые предложения и находятся в поисках сбалансированного решения.

Эксперты при этом отмечают, что конъюнктура цен на газ в Европе дает сигнал того, что компании будут вынуждены предложить годовой тариф на газ на уровне от восьми гривень за кубометр и выше.

«На фоне достаточно высоких цен на ресурс в данный период с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, будет находиться на уровне восьми и более гривен за кубометр», - сказал эксперт «Украинской энергетической ассоциации» Валентин Землянский.

Плюсы годового контракта

Внедрение в Украине годового контракта на газ для населения не только стабилизирует ситуацию на отечественном рынке газа, но благоприятно скажется на экономической ситуации в стране и на международном имидже нашей страны. Поскольку газовые тарифы перестанут быть предметом постоянных манипуляций чиновников и политиков.

Внедрение развитого рынка газа в Украине станет положительным сигналом для основного кредитора Украины – Международного валютного фонда. Стоит напомнить, что МВФ крайне резко отреагировал на вмешательство правительства в свободный рынок газа, после установления на завершившийся отопительный сезон граничной цены месячного тарифа в размере 6,99 гривень за кубометр.

«Для МВФ годовой контракт даст понимание того, что государство не будет контролировать рынок и устанавливать цену газа. Остается только отменить спецобязательства по продаже газа по регулируемой цене (ПСО) для производителей тепла. Это планировалось сделать с 1 мая. Мы видим потенциал в том, чтобы зайти на рынок телокоммунэнерго и продавать им газ», - сказал Компан в комментарии УНИАН.

Годовой контракт на продажу газа населению будет также означать гарантированную реализацию добытого ресурса украинскими газодобывающими компаниями.

Ведь они получат рыночную цену за свой ресурс и смогут увеличить инвестиции в добычу, а, значит, Украина сможет направлять больше средств на увеличение добычи газа на своей территории, что, в свою очередь, позволит меньше зависеть от импорта ресурса и цен на европейских рынках.

Планирование расходов на энергоресурсы в течение года позволит украинцам уделить больше внимания крайне актуальной задаче - повышению энергетической эффективности.

Ведь нельзя все время уповать на дешевизну ресурса, экономить нужно также сокращая свое потребление энергоресурсов, модернизируя жилье.

Развитие энергоэффективности — это важнейший шаг к преодолению энергетической бедности, чтобы наши граждане имели возможность платить за потребленные энергоресурсы, а не собираться на тарифные майданы в лютые морозы.

Наталия Яремчук

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