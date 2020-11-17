Причиной называют задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры.

Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

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Оператор Gascade сообщил о переносе запуска работы ветки газопровода Eugal. Причиной называют задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры.

Первая ветвь Eugal начала работу 1 января 2020. Ее транспортная мощность - 31 миллиард кубических метров газа в год, двух ветвей вместе - 55 миллиардов.

Сейчас часть Eugal транспортирует российский газ через "Северный поток".

История «Северного потока-2»

Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Но из-за санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода «Северный поток-2», не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Хронология событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект российского газопровода "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности не только Украины, но всей Европы.

16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос участия в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент планирует ввести санкции против компаний-инвесторов "Северного потока-2".

27 октября 2020 года "Оператор ГТС Украины" озвучил все минусы запуска "Северного потока-2".

17 ноября 2020 года немецкое издание Bild написало о том, что новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу «Северный поток-2».

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Автор: УНИАН