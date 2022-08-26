Гросси отметил, что получил информацию от Украины относительно перебоев с электроэнергией на станции.

Российская сторона согласовала визит международной комиссии МАГАТЭ захваченной ЗАЭС в конце августа – начале сентября.

Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

В новом заявлении на сайте МАГАТЭ гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что получил информацию от Украины по поводу перебоев с электроэнергией на станции.

Также Гросси передали данные о срабатывании систем аварийной защиты действующих реакторных блоков ЗАЭС в результате их отключения от электросети.

"Почти ежедневно происходит новый инцидент на Запорожской АЭС или рядом с ней. Мы больше не можем терять время. Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на АЭС в ближайшие несколько дней, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью", - говорится в заявлении Гросси.

Как писал УНИАН, в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети. Спустя некоторое время Запорожская АЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Россия контролирует ЗАЭС с 4 марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Украина просила о помощи у Международного агентства по атомной энергии, а ЕС и более 40 стран мира призывали Россию немедленно вывести войска и персонал.

В ООН готовы поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что миссия может быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: