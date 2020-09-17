Для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС нет препятствий - как с технической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации этих блоков в соответствии с европейскими требованиями. Такое мнение высказал генеральный директор и заместитель председателя правления чешской компании Škoda JS a.s. Франтишек Крчек, комментируя результаты переговоров с руководством ДП НАЕК «Энергоатом», которые проходили в Киеве 16 сентября.

Франтишек Крчек сообщил, что участие Škoda JS a.s. как одного из лидеров европейского энергетического машиностроения в достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС было одной из главных тем переговоров с руководством Энергоатома. Франтишек Крчек убежден: достройка энергоблоков ХАЭС является наиболее экономически выгодным решением для Украины. «Наши специалисты в 2015 году уже посещали Хмельницкую атомную электростанцию, и давали заключение по достройке, по готовности, по технико-экономическим обоснованиям. Некоторое оборудование уже было поставлено, в том числе внутреннее, то есть, определенные предварительные работы были выполнены, однако затем они были приостановлены. Сейчас мы готовы к ним вернуться», - сказал Франтишек Крчек.

Он также отметил, что еще в 2014 году между Энергоатомом и Škoda JS был подписан меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов. «Škoda имеет успешный опыт изготовления и поставок оборудования реакторного острова для энергоблоков типа ВВЭР, всю необходимую техническую документацию и высококвалифицированных специалистов», - подчеркнул Франтишек Крчек.

По его мнению, проект достройки Хмельницкой АЭС имеет много общего с достройкой АЭС Моховце в Словакии. (Строительство энергоблоков №3 и №4 АЭС Моховце было заморожено в 1992 году а затем возобновлено). Франтишек Крчек уточнил, что Škoda JS поставила ключевые системы первого контура и транспортно-технологической части для третьего и четвертого энергоблоков АЭС Моховце. «Третий энергоблок Моховце будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года», - добавил он.

Франтишек Крчек убежден, что строительство новых атомных энергоблоков полностью отвечает целям Евросоюза по минимизации выбросов углекислого газа. «В последние годы уровень поддержки развития атомной энергетики в мире начал расти, что связано в первую очередь с необходимостью эффективного противодействия глобальным климатическим изменениям. Вклад атомной энергетики как низкоуглеродной технологии производства электроэнергии в снижение выбросов углекислого газа очевиден. При этом отказ от АЭС ведет к росту выбросов, поскольку мощности возобновляемых источников электроэнергии недостаточны и выбывшие атомные энергоблоки придется замещать угольными или газовыми электростанциями, что будет означать возврат к росту выбросов. За последний 5-7 лет необходимость минимизации выбросов СО2 стала толчком для возобновления строительства новых атомных энергоблоков. Согласно социальным опросам, в Чехии 60% населения поддерживает сохранение атомной энергетики в стране. Все это позволяет чешским предприятиям, задействованным в ядерно-энергетической отрасли, с оптимизмом смотреть в будущее», - добавил руководитель Škoda JS.

Он выразил благодарность за возможность встретиться с высшим руководством НАЭК «Энергоатом» для обсуждения сотрудничества между компаниями и перспективных проектов. «Высокий уровень текущего сотрудничества Škoda JS и Энергоатома удовлетворят обе стороны. Компании полностью выполняют взаимные обязательства», - отметил Франтишек Крчек.

В свою очередь начальник отдела продаж Восточная Европа Škoda JS Ян Умпрехт высоко оценил потенциал украинских предприятий в части локализации производства оборудования для достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС. «У нас уже есть положительный опыт, когда мы привлекаем к проекту местные фирмы и местных специалистов. По множеству причин это наилучший подход – максимально привлекать к проекту местные силы: и рабочих, и специалистов, и поставщиков», - убежден Ян Умпрехт. Он не исключил, что в будущем Škoda JS могла бы привлечь украинские компании к совместной работе по проекту строительства энергоблока №5 на чешской АЭС Дукованы.

Представитель Škoda JS сообщил, что в недавнее время чешская компания поставила значительные объемы высокотехнологичного оборудования для украинских АЭС, среди которого: транспортер для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом для Запорожской АЭС, оборудование для перегрузочных машин на энергоблоки №3, №4 и №5 ЗАЭС. «Сейчас идет монтаж ранее поставленного оборудования систем принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения энергоблоков, ведется работа по поставкам полярных кранов для энергоблоков №1 и №2 Южно-Украинской АЭС» - уточнил начальник отдела продаж Восточная Европа Škoda JS.

Что касается планов по углублению сотрудничества, то по словам Яна Умпрехта, Škoda JS заинтересована в дальнейшем расширении поставок на украинские АЭС оборудования для обращения с ядерным топливом: «Мы предлагаем перегрузочные контейнеры и в целом контейнерную программу различных форматов. Сейчас поставляются стеллажи для уплотненного хранения отработавшего топлива на Ривненской АЭС. На прошлой неделе состоялся монтаж стеллажа на блоке №1 РАЭС, а на следующей неделе начинается монтаж на блоке №2».

Еще одним перспективным направлением Ян Умпрехт считает поставку на украинские АЭС модернизированных Škoda JS шаговых электромагнитных приводов ШЭМ-М, на которые компания предоставляет гарантию на 25 лет.

Напомним, в октябре 2014 года Škoda JS a.s. и НАЭК «Энергоатом» подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу области сотрудничества могут включать следующие направления: сооружение, эксплуатация и техническое обслуживание энергоблоков АЭС; научно-техническое сотрудничество; повышение безопасности, реконструкция и модернизация АЭС; продление срока службы энергоблоков АЭС; обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО); подготовка персонала для АЭС и другие согласованные сторонами направления сотрудничества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН