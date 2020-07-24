«Газпром» перевел свою долю в Nord Stream AG на международную «дочку»

Доля в Nord Stream AG передана в ООО «Газпром международные проекты» в рамках работы по повышению эффективности управления активами Газпрома

Российский «Газпром» перевел 51%-ную долю в проектной компании газопровода «Северный поток» Nord Stream AG на ООО «Газпром международные проекты».

Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

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Причина для передачи доли

«Доля в Nord Stream AG передана в ООО «Газпром международные проекты» в рамках работы по повышению эффективности управления активами Газпрома», — заявили в компании.

Хронология событий

ООО «Газпром международные проекты» появилось в составе группы газового холдинга в марте. Ее генеральным директором назначен начальник департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрий Хандога. Раньше компания называлась «Газпром Русская» (по названию компрессорной станции «Русская» — отправной точки газопровода «Турецкий поток»).

Она должна была стать оператором строительства газопровода «Турецкий поток», но его построила другая «дочка» — South Stream Transport B.V. (созданная под «Южный поток» компания). Еще раньше ООО называлось «Ковыктанефтегаз». Оно досталось Газпрому в составе активов ОАО «РУСИА Петролеум».

Кроме «Газпрома», акционерами Nord Stream AG являются компании Wintershall Dea GmbH, PEG Infrastruktur AG (E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie. Проектная мощность газопровода «Северный поток» 55 млрд кубометров газа в год. Две нитки газопровода заработали в 2011 и 2012 годах.

История санкций

В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток - 2». Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против «Северного потока-2» не повлияли на планы Берлина по проекту.

21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2».

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