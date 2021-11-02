В то же время, чтобы пройти отопительный сезон в случае долгих холодов без проблем, Украине необходима возможность получать газ из Европы реверсными потоками, как в прошлом и позапрошлом годах.

Советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что газовые хранилища Украины заполнены достаточно, а в этом вопросе Европа сейчас чувствует себя менее уверенно.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Фактически, сейчас того уровня газа, который есть у Украины, ни у кого в Европе нет. Наши газовые хранилища достаточно заполнены... Мы сделали достаточно, но не достаточно для того, чтобы пройти без возможных проблем, связанных с долгими холодами", - отметила Зеркаль.

По ее мнению, для этого Украине необходима возможность получать газ из Европы реверсными потоками, как в прошлом и позапрошлом годах.

Читайте такжеЗеленский обсудил с эмиром Катара возможность поставок в Украину сжиженного газа"Но это зависит от физического нахождения газа в украинской трубе. "Газпром" может поставлять... И это для нас является проблемой, так же как и для Европы, которой не хватает газа", - пояснила эксперт.

По словам Зеркаль, пока в Европе "газпромовские" газовые хранилища заполнены на 22-25%, а в Германии вообще - на 5%.

"То есть они сейчас чувствуют себя гораздо менее уверенными, чем Украина", - подчеркнула она.

Запасы газа в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в трехдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойной и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям.

27 октября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

По его словам, сейчас в подземных хранилищах есть 18,7 миллиарда кубометров газа.

Автор: Антонина Доломанжи