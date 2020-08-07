Качество газа в Украине в июле было выше госстандарта – Оператор ГТС

Потребители Донецкой, Харьковской и Ивано-Франковской областей получали самый высококалорийный газ.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, на 8% выше нормативного показателя 7600 ккал за кубометр газа и составила 8227 ккал за кубометр.

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Об этом сообщает "Оператор газотранспортной системы Украины".

Согласно данным компании, жители Ивано-Франковской области получили самый высококалорийный газ – 8384 ккал за кубометр, далее следует Харьковская область – 8321 Ккал и Донецкая область– 8317 ккал.

Таким образом, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, составляет 8227 ккал за куб. м, при норме стандарта 7600 ккал.

"Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании поясняет, что "Оператор ГТС" осуществляет только транспортировку природного газа, который входит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года в "Нафтогазе" отмечали, что Украина должна принять ряд нормативных документов и постепенно переходить на расчет за газ в энергетических единицах, что предоставит потребителю возможность оценить собственное потребление газа по сравнению с использованием электроэнергии.

Справка УНИАН. Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворности газа. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа. В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в кубометрах, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.

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