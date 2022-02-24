Европа будет покупать больше природного газа в ближайшие дни.

Европа с завтрашнего дня планирует нарастить поставки газа от российского "Газпрома" через украинскую ГТС.

Об этом сообщил экономический обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

"Европейские коммунальные предприятия собираются завтра закупать больше российского природного газа (у "Газпрома") через украинские трубопроводы. Да, вы правильно прочитали: Европа будет покупать больше природного газа. Из России. Через Украину. Завтра", - написал он.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада "коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа", которая на протяжении долгого времени дает Путину контроль над политикой Запада.

23 февраля российский "Газпром" увеличил суточную прокачку газа через украинскую газотранспортную систему до 60,959 млн куб. м - на 10 млн куб. м по сравнению с предыдущими сутками.